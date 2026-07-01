Découvrez ce musée dédié au chocolat lors d’une visite libre, Musée Art du chocolat, Lisle-sur-Tarn

Informations pratiques

Découvrez ce musée dédié au chocolat lors d’une visite libre 19 et 20 septembre Musée Art du chocolat Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée Art du Chocolat

À la fois lieu d’exposition, espace culturel et boutique gourmande, le Musée Art du Chocolat vous invite à un voyage sensoriel et artistique autour de cette matière noble et universelle.

Découvrez une exposition permanente de sculptures et œuvres d’art en chocolat, réalisées par des artistes passionnés.

Laissez-vous également surprendre par une dégustation commentée de grands crus de chocolats, venus des quatre coins du monde — un véritable moment de plaisir et de découverte.

️ La boutique, conçue comme une chocolathèque, propose une sélection exigeante de chocolats de qualité, à offrir ou à savourer.

Musée Art du chocolat 13 Place Paul Saissac, 81310 Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie 05 63 33 69 79 http://www.chocolat-tarn.fr Le musée Art du chocolat est un espace dédié à la sculpture et au chocolat. Un musée gourmand, installé dans un splendide hôtel particulier du XVIIIe siècle. Accès facile par la route ou le train, parkings nombreux.

Le Musée Art du Chocolat

© Office de Tourisme Bastides et Vignoble du Gaillac