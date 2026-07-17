Voyage au cœur d’un patrimoine vivant : architecture, jardins, vins et art, Château de Saurs, Lisle-sur-Tarn

Informations pratiques

Voyage au cœur d’un patrimoine vivant : architecture, jardins, vins et art 19 et 20 septembre Château de Saurs Tarn

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, placées sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », le domaine ouvre exceptionnellement ses portes et invite le public à découvrir un patrimoine vivant, préservé et transmis de génération en génération.

Situé à Lisle-sur-Tarn, ce château familial du XVIIe siècle témoigne de l’histoire architecturale et viticole du territoire. Son entretien, la préservation de son parc et la transmission de son activité viticole illustrent l’engagement quotidien nécessaire pour faire vivre un patrimoine historique dans le monde contemporain.

Parcours libre dans le parc

Le parc paysager abrite des arbres remarquables, dont certains sont bicentenaires, ainsi que des essences rares venues de différentes régions du monde. Véritable patrimoine naturel, il témoigne de la richesse et de la fragilité des paysages façonnés par l’homme. Cette promenade invite à porter un regard renouvelé sur la préservation de la biodiversité et des jardins historiques.

Les chiens tenus en laisse sont les bienvenus dans le parc.

Visite des caves de vinification et d’élevage

Découvrez les caves historiques du domaine. Construites à l’époque du château et toujours en activité, elles témoignent de la capacité d’un patrimoine bâti à traverser les siècles tout en s’adaptant aux usages contemporains.

Exposition de Brys Bonnal

Le cellier accueille l’exposition de l’aquarelliste animalier Brys Bonnal, intitulée « De l’Afrique à l’Himalaya via l’Arctique ». À travers ses aquarelles, l’artiste invite à un voyage sensible au cœur des grands espaces et du monde animal. Son regard met en lumière la beauté, mais aussi la vulnérabilité des écosystèmes, faisant écho aux enjeux de préservation du patrimoine naturel.

Vernissage de l’exposition

Le samedi 19 septembre, de 16h à 19h, le public est invité à rencontrer l’artiste lors du vernissage de l’exposition. Ce moment privilégié permettra d’échanger autour de son travail et de sa démarche artistique.

Animation apicole

Une animation consacrée à la gelée royale permettra de découvrir son mode d’extraction, ses propriétés et son rôle au sein de la ruche. Cette présentation mettra également en lumière l’importance des pollinisateurs dans la préservation de la biodiversité et des paysages agricoles.

Dégustation des vins biologiques du domaine

Le cellier de vente sera ouvert tout au long de la journée pour des dégustations commentées des vins biologiques du domaine. Cette découverte permettra d’aborder les liens entre patrimoine viticole, transmission des savoir-faire et pratiques agricoles respectueuses de l’environnement.

À travers ces différentes propositions, le domaine invite les visiteurs à réfléchir aux multiples formes du patrimoine, qu’il soit architectural, naturel, culturel ou vivant, ainsi qu’aux moyens de le préserver, de le transmettre et de le réinventer pour les générations futures.

Château de Saurs 48 Chemin Toulze, 81310 Lisle-sur-Tarn Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie 05 63 57 09 79 http://www.chateau-de-saurs.com Le château de Saurs fut construit entre 1848 et 1852 dans le style palladien, par Eliézer Gineste de Saurs, l’arrière grand-père de l’actuelle propriétaire. Ouvert sur la campagne et les vignes, il est entouré d’un grand parc arboré, et de nombreux massifs de fleurs.

Le château de Saurs est entouré de ses 40 hectares de vignes AOC et domine magnifiquement du haut de ses coteaux la rive droite du Tarn. Par l’A68, sortie 9 direction Gaillac jusqu’au rond-point de Sainte-Cécile d’Avès, prendre D18 en direction de Saurs, à 2 km sur la droite : caveau de vente du château de Saurs.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, placées sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer », le domaine ouvre exceptionnellement ses portes pour inviter le…

©Château de Saurs