Conférence : rencontre avec Philippe Guesdon, Musée de Louviers, Louviers

Informations pratiques

Conférence : rencontre avec Philippe Guesdon Samedi 19 septembre, 16h30 Musée de Louviers Eure

Durée 1h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Les visiteurs sont invités à venir échanger avec l’artiste Philippe Guesdon, dont le Musée de Louviers présente actuellement le travail. Le moment idéal pour connaître les secrets de création de l’artiste !

Samedi 19 septembre, à partir de 16h30

Musée de Louviers Place Ernest-Thorel, 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie 02 32 09 58 55 https://www.ville-louviers.fr/le-musee/ https://www.instagram.com/museedelouviers/;https://www.facebook.com/museedelouviers/?locale=fr_FR Créé officiellement en 1872, le musée de Louviers est installé depuis 1888 dans le bâtiment actuel, place Ernest Thorel, grâce à la générosité d’Edouard Lanon qui, en 1881, finança sa construction afin d’y présenter sa collection léguée à la ville. Entre beaux-arts et industrie textile, faites une petite pause au musée de Louviers et découvrez ses richesses patrimoniales. La Galerie industrie textile retrace l’histoire de l’activité textile à Louviers. De la force à tondre, aux machines post-révolution industrielle, en passant par le métier Jacquard, cette galerie s’impose comme un garant de la mémoire de la cité drapière. La Galerie Beaux-Arts présente les œuvres emblématiques du musée de Jean Nicolle (XVIIe siècle) à Benjamin Vautier dit BEN (XXIe siècle) en passant par les peintres de l’Ecole de Rouen (XIXe siècle). La Galerie Arts Décoratifs propose au public de découvrir ce qui a établi le fonds du Musée de Louviers à sa création : céramiques, meubles, étains, boiseries. La Galerie des éphémères présente des expositions temporaires.

Les visiteurs sont invités à venir échanger avec l’artiste Philippe Guesdon, dont le Musée de Louviers présente actuellement le travail. Le moment idéal pour connaître les secrets de création de ! à…

©Philippe Guesdon