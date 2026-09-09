Exposition : RESTITUER Philippe Guesdon // Albrecht Dürer, Musée de Louviers, Louviers

Informations pratiques

Exposition : RESTITUER Philippe Guesdon // Albrecht Dürer 19 et 20 septembre Musée de Louviers Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Musée de Louviers présente du 19 septembre au 31 décembre 2026 : RESTITUER – Philippe Guesdon // Albrecht Dürer. Cette exposition a pour ambition de présenter le travail réalisé par Philippe Guesdon d’après des gravures sur bois d’Albrecht Dürer. Depuis 1995, Philippe Guesdon propose une relecture et un réagencement des illustrations de Dürer à travers plusieurs séries différentes. Ainsi, plus de trente toiles de grands formats, réalisées entre 2019 et 2025 occuperont les salles d’exposition temporaire du musée. Avec cette nouvelle exposition, nous vous invitons à découvrir le travail de Philippe Guesdon, à redécouvrir le patrimoine lovérien et à explorer les liens qui existent depuis toujours entre la gravure et les arts.

Musée de Louviers Place Ernest-Thorel, 27400 Louviers Louviers 27400 Eure Normandie 02 32 09 58 55 https://www.ville-louviers.fr/le-musee/ https://www.instagram.com/museedelouviers/;https://www.facebook.com/museedelouviers/?locale=fr_FR Créé officiellement en 1872, le musée de Louviers est installé depuis 1888 dans le bâtiment actuel, place Ernest Thorel, grâce à la générosité d’Edouard Lanon qui, en 1881, finança sa construction afin d’y présenter sa collection léguée à la ville. Entre beaux-arts et industrie textile, faites une petite pause au musée de Louviers et découvrez ses richesses patrimoniales. La Galerie industrie textile retrace l’histoire de l’activité textile à Louviers. De la force à tondre, aux machines post-révolution industrielle, en passant par le métier Jacquard, cette galerie s’impose comme un garant de la mémoire de la cité drapière. La Galerie Beaux-Arts présente les œuvres emblématiques du musée de Jean Nicolle (XVIIe siècle) à Benjamin Vautier dit BEN (XXIe siècle) en passant par les peintres de l’Ecole de Rouen (XIXe siècle). La Galerie Arts Décoratifs propose au public de découvrir ce qui a établi le fonds du Musée de Louviers à sa création : céramiques, meubles, étains, boiseries. La Galerie des éphémères présente des expositions temporaires.

Le Musée de Louviers présente du 19 septembre au 31 décembre 2026 : RESTITUER – Philippe Guesdon // Albrecht Dürer. Cette exposition a pour ambition de présenter le travail réalisé par Philippe des à…

©Philippe Guesdon