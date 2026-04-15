Conférence Rendez-vous espace « Exploration spatiale, qu’est ce qui pousse l’humanité vers le cosmos ? », Cité de l’espace, Toulouse

Conférence Rendez-vous espace « Exploration spatiale, qu’est ce qui pousse l’humanité vers le cosmos ? » Mercredi 29 avril, 19h00 Cité de l’espace Haute-Garonne

Entrée gratuite sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T19:00:00+02:00 – 2026-04-29T21:30:00+02:00

LA CONFÉRENCE

Robotique ou humaine, l’exploration spatiale est avant tout un voyage. Le décollage d’un lanceur suscite une émotion singulière ; l’odyssée d’une sonde interplanétaire et à plus forte raison une éventuelle exploration humaine, sont la poursuite d’une longue quête riche en légendes fascinant la plupart des civilisations. A quelles conceptions du monde l’exploration spatiale répond-elle et que peut-elle leur apporter en retour, dans cet ensemencement réciproque entre représentations et réalité ?

Des mythes de Prométhée et d’Icare au cinéma de science-fiction contemporain, des philosophes d’hier aux divergences d’aujourd’hui, Eric Dautriat s’appuiera sur son livre Désir d’espace qui explore les composantes de l’imaginaire des hommes et leurs contradictions, s’interrogeant sur ce qui, aujourd’hui, les pousse, ou non, vers le cosmos.

L’INTERVENANT

Eric Dautriat est ingénieur et a effectué toute sa carrière dans l’aéronautique et l’espace. D’abord à la Snecma, puis au CNES où il a été notamment Directeur des Lanceurs pendant six ans. Il a ensuite occupé la fonction de Directeur de la Qualité du groupe Safran, puis de Directeur Exécutif de Clean Sky, organisme européen en charge de la recherche technologique aéronautique. Retraité depuis 2017, il est membre de l’Académie de l’Air et de l’Espace, dont il a été vice-président. Il est également l’auteur de cinq romans et de trois essais dont Désir d’espace, paru en octobre 2025 aux éditions Ginkgo, surlequel il s’appuiera lors de la conférence.

INFORMATIONS PRATIQUES

Mercredi 29 avril à 19h

Gratuit – sur inscription

Pas de restauration sur place.

Cité de l’espace Avenue Jean Gonord 31500 Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 22 23 24 https://www.cite-espace.com/

Dans le cadre du cycle Rendez-vous Espace organisé avec les Amis de la Cité de l’espace et l’Association Aéronautique et Astronautique de France découvrez l’univers du spatial ! spatial Exploration spatiale

Association des Amis de la Cité de l’espace