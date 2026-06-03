CONFÉRENCE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU MAS LARRIEU BIODIVERSITÉ, GESTION ET RETOUR D’EXPÉRIENCE Le Boulou
CONFÉRENCE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU MAS LARRIEU BIODIVERSITÉ, GESTION ET RETOUR D’EXPÉRIENCE Le Boulou mercredi 8 juillet 2026.
Le Boulou
CONFÉRENCE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU MAS LARRIEU BIODIVERSITÉ, GESTION ET RETOUR D’EXPÉRIENCE
4 Rue Arago Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : 2 – 2 – 2
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Réserve Naturelle Nationale du Mas Larrieu biodiversité, gestion et retour d’expérience
À l’embouchure du Tech, la Réserve Naturelle Nationale du Mas Larrieu préserve un patrimoine naturel exceptionnel entre mer, dunes et forêt alluviale. Cette conférence vous invite à découvrir ses richesses, les enjeux de sa conservation et les actions menées pour protéger ce site unique du littoral catalan
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4 Rue Arago Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 50 10 contact@mem-leboulou.fr
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English :
Mas Larrieu National Nature Reserve: biodiversity, management and feedback
At the mouth of the river Tech, the Mas Larrieu National Nature Reserve preserves an exceptional natural heritage between sea, dunes and alluvial forest. This conference invites you to discover its riches, the challenges of its conservation and the actions taken to protect this unique site on the Catalan coast
L’événement CONFÉRENCE RÉSERVE NATURELLE NATIONALE DU MAS LARRIEU BIODIVERSITÉ, GESTION ET RETOUR D’EXPÉRIENCE Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-03 par VALLESPIR TOURISME
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