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CONCERT SYMPHONIQUE L’OSAR FAIT SON CINÉMA Route d’Espagne Le Boulou

CONCERT SYMPHONIQUE L’OSAR FAIT SON CINÉMA Route d’Espagne Le Boulou

CONCERT SYMPHONIQUE L’OSAR FAIT SON CINÉMA Route d’Espagne Le Boulou dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Route d'Espagne
Adresse
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Ville
66160 Le Boulou
Département
Pyrénées-Orientales
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Le Boulou

CONCERT SYMPHONIQUE L’OSAR FAIT SON CINÉMA

Route d’Espagne . Le Boulou Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Concert symphonique
“L’OSAR fait son cinéma
  .

Route d’Espagne . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 51 00 

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English :

Symphony Concert
OSAR Takes the Stage

L’événement CONCERT SYMPHONIQUE L’OSAR FAIT SON CINÉMA Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66

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