CONCERT SYMPHONIQUE L’OSAR FAIT SON CINÉMA Route d’Espagne Le Boulou
CONCERT SYMPHONIQUE L’OSAR FAIT SON CINÉMA Route d’Espagne Le Boulou dimanche 12 juillet 2026.
Le Boulou
CONCERT SYMPHONIQUE L’OSAR FAIT SON CINÉMA
Route d’Espagne . Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 21:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Concert symphonique
“L’OSAR fait son cinéma
.
Route d’Espagne . Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 51 00
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English :
Symphony Concert
OSAR Takes the Stage
L’événement CONCERT SYMPHONIQUE L’OSAR FAIT SON CINÉMA Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-25 par CDT66
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