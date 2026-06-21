PARTIR… DOMINIQUE BERTRAND / MECANO JEAN RUDOLF Le Boulou
PARTIR… DOMINIQUE BERTRAND / MECANO JEAN RUDOLF Le Boulou lundi 6 juillet 2026.
Le Boulou
PARTIR… DOMINIQUE BERTRAND / MECANO JEAN RUDOLF
Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-06
Dominique BERTRAND a exposé en France et à l’étranger. Elle a reçu un premier prix d’art abstrait à Barcelone. Elle propose des cours d’arts plastiques .
Jean RUDOLF créé des meccanos originaux anciens et modernes comme des voitures téléguidées, trains, robot, manège animé. Il anime lui aussi des ateliers de meccanos sur place et dans diverses structures.
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Avenue Léon-Jean Grégory Le Boulou 66160 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 83 75 00 mediatheque@mairie-leboulou.fr
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English :
Dominique BERTRAND has exhibited her work in France and abroad. She won first prize for abstract art in Barcelona. She offers art classes.
Jean RUDOLF creates original Meccano models—both vintage and modern—such as remote-controlled cars, trains, robots, and animated carousels. He also leads Meccano workshops on-site and at various organizations.
L’événement PARTIR… DOMINIQUE BERTRAND / MECANO JEAN RUDOLF Le Boulou a été mis à jour le 2026-06-18 par CDT66
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