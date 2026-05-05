Conférence : Retord en Savoie, Château de Musinens, Valserhône

Conférence : Retord en Savoie Samedi 13 juin, 18h00 Château de Musinens Ain

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:00:00+02:00

Conférence : Retord en Savoie

par Dominique Erster

La Savoie n’était pas circonscrite aux deux seuls départements que nous connaissons à l’heure actuelle. C’était un duché puissant qui allait, d’est en ouest, de la Saône jusqu’à Fribourg et descendait au sud jusqu’à Nice .

Notre histoire régionale et plus spécifiquement celle de Retord, témoigne en de nombreux points de cette antériorité savoyarde. Notre culture, notre langage, notre toponymie sont autant de signes prégnants qui valident notre riche et dense passé.

En effet, Retord est situé dans l’Ain et la Savoie représente deux départements mitoyens à ce département !

Mais cette réalité ne prend pas en compte le contexte historique de notre région. La Savoie ne saurait se cantonner à ces deux seuls départements. Une forme d’amnésie mémorielle néglige complètement la riche histoire dont nous sommes les héritiers.

Au XVe siècle, La Maison de Savoie intégrait un vaste territoire qui s’étendait du sud du duché de Bourgogne jusqu’à la Méditerranée. A l’est de la Saône, elle englobait la Bresse, une partie helvétique et une large fraction transalpine de l’Italie actuelle.

Encore aujourd’hui, de très nombreuses traces sont encore prégnantes dans notre région. Dans le Haut-Bugey et sur Retord plus spécifiquement de nombreux indices sont là pour en témoigner.

Architecture, bornes, étymologie, généalogie, langue, religion, toponymie… réveillent en nous tout ce riche terreau historique.

Château de Musinens 586 rue de Musinens Bellegarde-sur-Valserine 01200 Valserhône Valserhône 01200 Bellegarde-sur-Valserine Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.renaissance-chateau-musinens-bellegarde01.fr/ »}]

par Dominique Erster ; La Savoie était un duché puissant qui allait de la Saône jusqu’à Fribourg et qui descendait jusqu’à Nice. L’histoire régionale témoigne de l’antériorité savoyarde. conférence conference

Château de Musinens