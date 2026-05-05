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La Fête des Narcisses, Parking de Cuvery – Plateau de Retord, Valserhône

La Fête des Narcisses, Parking de Cuvery – Plateau de Retord, Valserhône

La Fête des Narcisses, Parking de Cuvery – Plateau de Retord, Valserhône dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Parking de Cuvery - Plateau de Retord

Adresse : Col de Cuvery D101 01200 Valserhône

Ville : 01200 Valserhône

Département : Ain

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Entrée Libre

La Fête des Narcisses Dimanche 31 mai, 09h00 Parking de Cuvery – Plateau de Retord Ain

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00

Parking de Cuvery – Plateau de Retord Col de Cuvery D101 01200 Valserhône Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisderetord@gmail.com »}]
Notre Fête des Narcisses se déroule le 31 mai 2026 sous le signe de l’artisanat, des terroirs et de la biodiversité Retord nature

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