La Fête des Narcisses, Parking de Cuvery – Plateau de Retord, Valserhône
La Fête des Narcisses, Parking de Cuvery – Plateau de Retord, Valserhône dimanche 31 mai 2026.
La Fête des Narcisses Dimanche 31 mai, 09h00 Parking de Cuvery – Plateau de Retord Ain
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T09:00:00+02:00 – 2026-05-31T19:00:00+02:00
Parking de Cuvery – Plateau de Retord Col de Cuvery D101 01200 Valserhône Valserhône 01200 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « amisderetord@gmail.com »}]
Notre Fête des Narcisses se déroule le 31 mai 2026 sous le signe de l’artisanat, des terroirs et de la biodiversité Retord nature
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