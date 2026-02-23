Conférence Saint Joseph, la confiance, l’humilité et la miséricorde au quotidien Salle B Centre diocésain Besançon

Conférence Saint Joseph, la confiance, l’humilité et la miséricorde au quotidien

Salle B Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs

Gratuit

Début : 2026-03-19 18:00:00

2026-03-19

CONFÉRENCE

Saint Joseph, la confiance,

l’humilité et la miséricorde au quotidien

Par le Frère François Comparat, franciscain professeur de théologie

Au cours de cet exposé nous verrons que la grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. En raison de son rôle dans l’histoire du salut, il a toujours été aimé par les chrétiens et vénéré comme un exemple à suivre.

A l’issue de cette conférence, un temps de prière sera proposé devant la statue se Saint Joseph, présente en la Cour d’Honneur. .

Salle B Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com

