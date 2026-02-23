Conférence Saint Joseph, la confiance, l’humilité et la miséricorde au quotidien Salle B Centre diocésain Besançon
jeudi 19 mars 2026.
Conférence Saint Joseph, la confiance, l’humilité et la miséricorde au quotidien
Salle B Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Début : 2026-03-19 18:00:00
2026-03-19
CONFÉRENCE
Saint Joseph, la confiance,
l’humilité et la miséricorde au quotidien
Par le Frère François Comparat, franciscain professeur de théologie
Au cours de cet exposé nous verrons que la grandeur de saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. En raison de son rôle dans l’histoire du salut, il a toujours été aimé par les chrétiens et vénéré comme un exemple à suivre.
A l’issue de cette conférence, un temps de prière sera proposé devant la statue se Saint Joseph, présente en la Cour d’Honneur. .
Salle B Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
