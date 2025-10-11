Mon mercredi architecture Observatoire naturel Maison de l’architecture Besançon

Mon mercredi architecture Observatoire naturel

Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon Doubs

Début : 2026-04-15 14:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

2026-04-15

Avec Pierre Boissenin et Adèle Ribstein, architectes de Archidium

Un observatoire à animaux est une architecture du camouflage qui permet de regarder le monde et la vie qui se déroule devant nos yeux sans se faire remarquer. L’atelier propose d’en construire des modèles réduits pour découvrir comment l’architecture permet à l’homme de voir sans être vu dans le paysage…

Installe ton regard

Au milieu du paysage

Et construit autour

Une fenêtre sur le monde.

Michel RÉMON, architecte .

