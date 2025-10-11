Mon mercredi architecture Observatoire naturel Maison de l’architecture Besançon
Début : 2026-04-15 14:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Avec Pierre Boissenin et Adèle Ribstein, architectes de Archidium
Un observatoire à animaux est une architecture du camouflage qui permet de regarder le monde et la vie qui se déroule devant nos yeux sans se faire remarquer. L’atelier propose d’en construire des modèles réduits pour découvrir comment l’architecture permet à l’homme de voir sans être vu dans le paysage…
Installe ton regard
Au milieu du paysage
Et construit autour
Une fenêtre sur le monde.
Michel RÉMON, architecte .
Maison de l’architecture 2 Rue de Pontarlier Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
