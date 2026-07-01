Informations pratiques

Sainte-Léocadie

CONFÉRENCE

Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Conférence Laurent FONQUERINE, Historien L’habillement en Roussillon et Cerdagne à la fin du XIX ème et début du XXème siècle Gratuit.

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Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05

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English :

Lecture Laurent FONQUERINE, Historian: Clothing in Roussillon and Cerdagne in the Late 19th and Early 20th Centuries. Free admission.

L’événement CONFÉRENCE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-10 par OTC PYRENEES CERDAGNE