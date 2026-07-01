CONFÉRENCE Sainte-Léocadie
vendredi 17 juillet 2026 · Sainte-Léocadie
Informations pratiques
Sainte-Léocadie
CONFÉRENCE
Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Conférence Laurent FONQUERINE, Historien L’habillement en Roussillon et Cerdagne à la fin du XIX ème et début du XXème siècle Gratuit.
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Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05
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English :
Lecture Laurent FONQUERINE, Historian: Clothing in Roussillon and Cerdagne in the Late 19th and Early 20th Centuries. Free admission.
L’événement CONFÉRENCE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-10 par OTC PYRENEES CERDAGNE