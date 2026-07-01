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AGENDA · Sainte-Léocadie

CONFÉRENCE Sainte-Léocadie

vendredi 17 juillet 2026 · Sainte-Léocadie

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Ville
66800 Sainte-Léocadie
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Sainte-Léocadie

CONFÉRENCE

Sainte-Léocadie Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Conférence Laurent FONQUERINE, Historien L’habillement en Roussillon et Cerdagne à la fin du XIX ème et début du XXème siècle Gratuit.
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Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 08 05 

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English :

Lecture Laurent FONQUERINE, Historian: Clothing in Roussillon and Cerdagne in the Late 19th and Early 20th Centuries. Free admission.

L’événement CONFÉRENCE Sainte-Léocadie a été mis à jour le 2026-07-10 par OTC PYRENEES CERDAGNE

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