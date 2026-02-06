CONFERENCE SCIENTIFIQUE EGEA 2026

Montpellier Hérault

Début : 2026-10-07

fin : 2026-10-09

2026-10-07

Créée par Aprifel en 2003, EGEA rassemble toutes les parties prenantes scientifiques, professionnels, institutionnels, représentants des consommateurs et de la société civile et fait appel à des connaissances multidisciplinaires pour formuler des recommandations concrètes, fondées sur des preuves scientifiques en vue de changements de pratiques et de politiques.

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Created by Aprifel in 2003, EGEA brings together all stakeholders scientists, professionals, institutions, consumer representatives and civil society and draws on multidisciplinary expertise to formulate concrete, evidence-based recommendations for changes in practices and policies.

