CONFERENCE SCIENTIFIQUE EGEA 2026 Montpellier
CONFERENCE SCIENTIFIQUE EGEA 2026 Montpellier mercredi 7 octobre 2026.
CONFERENCE SCIENTIFIQUE EGEA 2026
Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-07
Créée par Aprifel en 2003, EGEA rassemble toutes les parties prenantes scientifiques, professionnels, institutionnels, représentants des consommateurs et de la société civile et fait appel à des connaissances multidisciplinaires pour formuler des recommandations concrètes, fondées sur des preuves scientifiques en vue de changements de pratiques et de politiques.
.
Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Created by Aprifel in 2003, EGEA brings together all stakeholders scientists, professionals, institutions, consumer representatives and civil society and draws on multidisciplinary expertise to formulate concrete, evidence-based recommendations for changes in practices and policies.
L’événement CONFERENCE SCIENTIFIQUE EGEA 2026 Montpellier a été mis à jour le 2026-02-02 par 34 OT MONTPELLIER