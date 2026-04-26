Conférence Sélestat sous l’oeil des archéologues Sélestat
jeudi 10 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Conférence Sélestat sous l’oeil des archéologues
Rue de l’Eglise Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-10 18:30:00
fin : 2026-09-10 19:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Conférence proposée en marge de l’exposition De la terre à la lumière qui dresse une bilan des découvertes archéologiques et qui en présente les résultats les plus marquants
Sélestat sous l’oeil des archéologues bilan des découvertes
Les interventions archéologiques menées à Sélestat depuis près d’une trentaine d’années mettent en lumière des vestiges depuis longtemps disparus, mais qui éclairent l’évolution urbaine du Moyen Âge à aujourd’hui. Ces données, collectées ponctuellement au gré des travaux d’aménagement, concernent des occupations aujourd’hui invisibles (anciennes nécropoles, bâtiments détruits, fortifications arasées…) mais également des édifices en élévation (église Saint-Georges, hôtel d’Ebersmunster…), éclairant de nombreux aspects de l’histoire de Sélestat.
Cette conférence proposée en marge de l’exposition De la terre à la lumière est l’occasion de dresser une bilan des découvertes et d’en présenter les résultats les plus marquants.
En partenariat avec Archéologie Alsace.
Conférence animée par Lucie Jeanneret, archéologue territoriale, spécialiste des périodes médiévale, moderne et contemporaine, de l’archéologie du bâti et urbaine. 0 .
Rue de l’Eglise Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20
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English :
A lecture offered in conjunction with the exhibition From Earth to Light, which takes stock of archaeological discoveries and presents the most significant findings
L’événement Conférence Sélestat sous l’oeil des archéologues Sélestat a été mis à jour le 2026-07-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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