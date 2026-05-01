CONFÉRENCE SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU COMMINGES ELOI JUSTIN POMMIER, UN ARTISTE ART DÉCO EN COMMINGES AUDITORIUM DE LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE COEUR ET COTAUX DU COMMINGES Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

CONFÉRENCE SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU COMMINGES ELOI JUSTIN POMMIER, UN ARTISTE ART DÉCO EN COMMINGES

AUDITORIUM DE LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE COEUR ET COTAUX DU COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 17:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

La Société des études du Comminges a le plaisir de vous inviter à assister à sa prochaine conférence, par Guy DUPEYRON et Stéphane PIQUES !

De Tarbes où il est né en 1900 à Marseille où il décède en 1935, Justin Eloi Pommier a eu une vie des plus mouvementée. L’un des épisodes les plus marquants de sa courte existence fut son installation à Mane en 1929 dans l’atelier de la famille Pradère situé dans le quartier de Besse où il travailla jusqu’en 1931.

De cette période commingeoise, nous sont parvenues plusieurs dizaines de pièces signées d’une originalité unique pour la région. La production de ce céramiste hors pair, haute en couleur, est largement inspirée par le mouvement artistique Art-Déco. Talentueux, créatif, ces objets font de lui sans conteste l’un des meilleurs céramistes de son temps injustement méconnu aujourd’hui. Passionné par ce personnage atypique et en connaisseur avisé, Guy Dupeyron a longtemps cherché et réuni de nombreuses pièces de ce céramiste décorateur (tasses, vases, boites, théières, porte couteaux, pendules et cassolettes de cheminées, pendulettes de voyage, poterie culinaire régionale, lampes de chevet, etc.) C’est cette collection et tout le travail de recherche mené sur la redécouverte de ce personnage qui fera l’objet de cette conférence réalisée à deux voix.

Guy Dupeyron est collectionneur passionné et spécialiste de la faïence de Martres-Tolosane et du Comminges. Il a organisé de nombreuses expositions et publié un ouvrage avec Stéphane Piques Les faïences de Martres-Tolosane et sa région au XIXe siècle paru en 2018.

Stéphane Piques est historien, docteur associé au laboratoire FRAMESPA, coordinateur du projet collectif de recherche Céramique en Midi toulousain production, circulation, consommation du du XVIe au XXe siècle dirigé par Jean-Michel Minovez. Il est membre de la Société des études du Comminges et auteurs de nombreux articles et de plusieurs ouvrages parus aux Presses Universitaires du Midi.

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. .

AUDITORIUM DE LA MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE COEUR ET COTAUX DU COMMINGES 3 Rue Saint-Jean Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie contact@comminges.org

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English :

The Société des études du Comminges is pleased to invite you to its next lecture, by Guy DUPEYRON and Stéphane PIQUES!

L’événement CONFÉRENCE SOCIÉTÉ DES ÉTUDES DU COMMINGES ELOI JUSTIN POMMIER, UN ARTISTE ART DÉCO EN COMMINGES Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE