FESTIVAL FOLKLORIQUE HÈSTA DETH PRINTEMPS LE CUBE Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

FESTIVAL FOLKLORIQUE HÈSTA DETH PRINTEMPS

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-08

Hèsta deth Printemps , fête du printemps en occitan, est un festival qui vous propose de découvrir le folklore de notre région mais aussi et surtout de toutes les régions de France.

La première édition réalisée en 2024 vous avait présenté, pour votre plus grand plaisir, des groupes de notre région d’Occitanie. Pour cette deuxième édition, nous vous proposons de partir encore plus loin et de découvrir le folklore périgourdin et bourbonnais.

Repas du samedi 9 mai sur réservation avant le 26 avril 2026 par chèque 2 mai 2026 sur HelloAsso.

Paiement sur place possible. 12 .

LE CUBE 2 Place du Foirail Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Hèsta deth Printemps (spring festival in Occitan) is a festival that invites you to discover the folklore of our region, but also of all the regions of France.

L’événement FESTIVAL FOLKLORIQUE HÈSTA DETH PRINTEMPS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE