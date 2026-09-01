Conférence sur Irvin Yalom Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage
samedi 12 septembre 2026 · Cour intérieure de la mairie · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Conférence sur Irvin Yalom
Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 15:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Rendez-vous à La Malle d’Allionis pour une conférence animée par Chantal MOTTO, ainsi qu’une présentation de son dernier roman.
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Cour intérieure de la mairie 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53
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English :
Join us at La Malle d’Allionis for a talk hosted by Chantal MOTTO, as well as a presentation of her latest novel.
L’événement Conférence sur Irvin Yalom Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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