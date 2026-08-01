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AGENDA · Châtelaillon-Plage

Exposition l’Art et la matière à la maison de l’Eclusier Maison de l’éclusier Châtelaillon-Plage

lundi 31 août 2026 · Maison de l'éclusier · Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Début
lundi 31 août 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Maison de l'éclusier
Adresse
Les Boucholeurs
Ville
17340 Châtelaillon-Plage
Département
Charente-Maritime
Tarif

Châtelaillon-Plage

Exposition l’Art et la matière à la maison de l’Eclusier

Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 10:00:00
fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :
2026-08-31

Profitez d’une exposition d’artisanat d’art colorée et inspirante à la Maison de l’Eclusier du quartier des Boucholeurs à Châtelaillon-Plage.
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Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 68 21 73  christineturpin.lr@gmail.com

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English :

Enjoy a colorful and inspiring arts and crafts exhibition at the Maison de l’Eclusier in the Boucholeurs district of Châtelaillon-Plage.

L’événement Exposition l’Art et la matière à la maison de l’Eclusier Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

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