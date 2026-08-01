Exposition l’Art et la matière à la maison de l’Eclusier Maison de l’éclusier Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Exposition l’Art et la matière à la maison de l’Eclusier

Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 10:00:00

fin : 2026-09-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-31

Profitez d’une exposition d’artisanat d’art colorée et inspirante à la Maison de l’Eclusier du quartier des Boucholeurs à Châtelaillon-Plage.

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Maison de l’éclusier Les Boucholeurs Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 68 21 73 christineturpin.lr@gmail.com

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English :

Enjoy a colorful and inspiring arts and crafts exhibition at the Maison de l’Eclusier in the Boucholeurs district of Châtelaillon-Plage.

L’événement Exposition l’Art et la matière à la maison de l’Eclusier Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage