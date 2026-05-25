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Spectacle Donjon et pigeon Sorties de plage Châtelaillon-Plage

Spectacle Donjon et pigeon Sorties de plage Châtelaillon-Plage mercredi 5 août 2026.

Adresse : Théâtre de verdure du parc municipal

Ville : 17340 Châtelaillon-Plage

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : mercredi 5 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Châtelaillon-Plage

Spectacle Donjon et pigeon Sorties de plage

Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:30:00
fin : 2026-08-05 19:20:00

Date(s) :
2026-08-05

Une princesse enfermée dans son donjon, deux conteuses et… la mauvaise valise ! Donjon et Pigeon revisite le conte de princesse avec humour et malice, pour petits et grands !
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Théâtre de verdure du parc municipal Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine  

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English :

A princess locked in her dungeon, two storytellers and… the wrong suitcase! Donjon et Pigeon revisits the princess tale with humor and mischief, for young and old alike!

L’événement Spectacle Donjon et pigeon Sorties de plage Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage

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