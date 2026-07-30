Lydie Paumier expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage
lundi 31 août 2026 · Rue Carnot · Châtelaillon-Plage
Informations pratiques
Châtelaillon-Plage
Lydie Paumier expose à l’espace Carnot
Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-08-31
L’artiste pastelliste Lydie Paumier expose à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage, ses portraits aux pastels secs et recup’ art.
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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 78 04 14 lydiepaumier@gmail.com
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English :
Pastel artist Lydie Paumier exhibits at Espace Carnot, Châtelaillon-Plage.
L’événement Lydie Paumier expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage
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