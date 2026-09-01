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AGENDA · Vichy

Conférence sur la colonisation Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

mercredi 30 septembre 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Musée des Arts d'Afrique et d'Asie
Adresse
16 avenue Thermale
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif

Vichy

Conférence sur la colonisation

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:00:00
fin : 2026-09-30 19:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Par Frédéric Fossaert conférence vue avec les yeux d’écrivains de l’entre-deux-guerres.
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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40  musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

By Frédéric Fossaert: a lecture viewed through the eyes of writers from the interwar period.

L’événement Conférence sur la colonisation Vichy a été mis à jour le 2026-08-26 par Vichy Destinations

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