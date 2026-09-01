Conférence sur la colonisation Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy

mercredi 30 septembre 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy

Informations pratiques

Vichy

Conférence sur la colonisation

Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 18:00:00

fin : 2026-09-30 19:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Par Frédéric Fossaert conférence vue avec les yeux d’écrivains de l’entre-deux-guerres.

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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr

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English :

By Frédéric Fossaert: a lecture viewed through the eyes of writers from the interwar period.

L’événement Conférence sur la colonisation Vichy a été mis à jour le 2026-08-26 par Vichy Destinations