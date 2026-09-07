Conférence sur la photographie 2 / 2, La chapelle, Clairefontaine-en-Yvelines

Informations pratiques

Conférence sur la photographie 2 / 2 Dimanche 13 décembre, 18h00 La chapelle Yvelines

Compris dans le billet de l’exposition (Plein tarif 6 euros, tarif réduit 5 euros, gratuit pour les moins de 15 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-13T18:00:00+01:00 – 2026-12-13T19:00:00+01:00

Fin : 2026-12-13T18:00:00+01:00 – 2026-12-13T19:00:00+01:00

Baudoin Lebon partage ses connaissances sur l’histoire de la photographie et ses choix de galeriste, en présentant des oeuvres tirées de l’exposition sur les 200 ans de la photographie.

Cette conférence sera l’occasion de parler techniques, styles, marché de l’art…

La chapelle 12 impasse de l’abbaye, 78120 Clairefontaine Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Yvelines Île-de-France + 33 1 34 9439 87 http://www.lachapelledeclairefontaine.org https://www.instagram.com/lachapelledeclairefontaine/;https://www.facebook.com/LaChapelleDeClairefontaine La Chapelle est un centre d’art contemporain associatif fondé en 2016 par Baudoin Lebon. Située dans un ancien monastère rénové, au sein d’un parc de sculpture, La Chapelle propose toute l’année expositions, concerts, spectacles. Accès en voiture, ou train pour Rambouillet puis bus ou taxi.

Parking devant le bâtiment ou à 200 mètres (derrière l’église)

Baudoin Lebon partage ses connaissances sur l’histoire de la photographie et ses choix de galeriste, en présentant des oeuvres tirées de l’exposition sur les 200 ans de la photographie.

© La Castiglione, courtesy baudoin lebon