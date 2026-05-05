Conférence sur le numérique – Thème 3, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève
Conférence sur le numérique – Thème 3, Espace de quartier Eaux-Vives, Genève vendredi 15 mai 2026.
Conférence sur le numérique – Thème 3 Vendredi 15 mai, 10h00 Espace de quartier Eaux-Vives
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-15T10:00:00+02:00 – 2026-05-15T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-15T10:00:00+02:00 – 2026-05-15T12:00:00+02:00
Dans une ambiance conviviale et bienveillante, vous pourrez découvrir comment utiliser les outils existants et poser toutes vos questions sur la thématique.
Dans le cadre des Permanences numériques en Ville de Genève, animé par l’OSEO Genève (Oeuvre suisse d’entraide ouvrière).
Vendredi 15 mai de 10h à 12h
Espace de quartier Eaux-Vives
Rue de Montchoisy 46
1207 Genève
Gratuit, sans inscription
Retrouvez l’ensemble des activités pour les seniors en cliquant sur ce lien.
Espace de quartier Eaux-Vives Rue de Montchoisy 46, 1207 Genève Genève 1207 41224189780 [{« link »: « https://www.geneve.ch/publication/programme-activites-seniors-juin-26-ville-geneve »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-eaux-vives/
Vendredi 15 mai, de 10h à 12h, à l’espace de quartier Eaux-Vives
D. Wagnières
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