Conférence sur l’ensemble castral de Châtillon-sur-Indre, Château de Châtillon-sur-Indre, Châtillon-sur-Indre

Informations pratiques

Conférence sur l’ensemble castral de Châtillon-sur-Indre Samedi 19 septembre, 16h00 Château de Châtillon-sur-Indre Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

L’ensemble castral de Châtillon-sur-Indre : une restauration complexe.

Connu depuis la période carolingienne, le site de Châtillon a été fortifié par Henri II Plantagenêt dans le troisième quart du XIIᵉ s. Conquis par Philippe II Auguste en 1205, il est confié avec celui de Loches à la garde de Dreux de Mello, fils de son connétable. Tenues en général par des seigneurs engagistes, il ne quittera le domaine royal capétien qu’au milieu du XVIIIᵉ s.

Philippe III confia Châtillon à son grand chambellan Pierre de La Broce qui dès 1274 entreprit la construction d’une résidence princière sur le front oriental de la forteresse médiévale. Sa disgrâce en 1278 provoqua la reprise du château par le roi qui termina le chantier.

La veuve du dernier marquis de Chaillou se dessaisit du château de Châtillon qui fut vendu à la découpe en janvier 1797. La multiplicité des acquéreurs entraîna des destructions et des constructions parasites qui rendirent longtemps l’ensemble castral totalement illisible.

Avec des motivations multiples et parfois contradictoires, les municipalités de Châtillon engagèrent, dans le courant du XIXᵉ s. une politique aléatoire de remembrement de cet ensemble. L’engagement variable des différentes municipalités fit de ce remembrement un parcours de très long terme.

L’aboutissement du remembrement en 2009, le classement MH en 2011, l’engagement par la DRAC-MH d’études, de diagnostics, des premiers travaux de protection et la reconnaissance du site par la mission Stéphane Bern ont permis l’engagement en 2018 d’une véritable restauration qui devrait se poursuivre pendant… un temps certain !

Château de Châtillon-sur-Indre Place du Vieux Château 36700 Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire http://www.chatillon-sur-indre.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 38 74 19 »}] Le Château de Châtillon-sur-Indre est un ensemble monumental d’importance, situé au centre de la ville

dont il constitue le cœur. Il se compose de deux entités associées : un donjon formé d’une tour maîtresse du XIIe siècle entourée d’une chemise annulaire, et une enceinte castrale comprenant plusieurs corps de bâtiments disposés autour d’une cour centrale. Parmi ces bâtiments, le logis est incontestablement le plus imposant. Il fut construit

par Pierre de La Broce, chambellan et favori du roi Philippe III le Hardi, à qui la châtellenie de Châtillon fut attribuée

en 1274.

Au fil des siècles, le logis fit l’objet de plusieurs remaniements et rajouts : escalier rampe sur rampe au XVe siècle, porte monumentale et pavillon de liaison au XVIIe siècle. Parking à emplacements PMR disponible

L’ensemble castral de Châtillon-sur-Indre : une restauration complexe.

©Christophe Girault