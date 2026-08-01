Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Quizz’Art Le défi de la culture et des Arts

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 18:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Défiez-vous au jeu de questions-réponses accessible à tous autour des grands domaines de l’art peinture, sculpture, architecture, musique, opéra, danse…

À travers des images, des extraits vidéo et musicaux, ainsi que des anecdotes, testez vos connaissances tout en découvrant des chefs-d’œuvre. Un moment ludique et convivial pour (re)apprendre en s ’amusant, sur tablettes, à jouer seul ou en équipe. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 83 27 79 micro-folie@chatillon-sur-indre.fr

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English :

Take on the challenge of this quiz—open to everyone—covering the major fields of art: painting, sculpture, architecture, music, opera, dance…

L’événement Quizz’Art Le défi de la culture et des Arts Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Châtillonnais en Berry