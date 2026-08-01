Quizz’Art Le défi de la culture et des Arts Châtillon-sur-Indre
vendredi 28 août 2026 · Châtillon-sur-Indre
Informations pratiques
Châtillon-sur-Indre
Quizz’Art Le défi de la culture et des Arts
5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 18:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Défiez-vous au jeu de questions-réponses accessible à tous autour des grands domaines de l’art peinture, sculpture, architecture, musique, opéra, danse…
À travers des images, des extraits vidéo et musicaux, ainsi que des anecdotes, testez vos connaissances tout en découvrant des chefs-d’œuvre. Un moment ludique et convivial pour (re)apprendre en s ’amusant, sur tablettes, à jouer seul ou en équipe. .
5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 83 27 79 micro-folie@chatillon-sur-indre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take on the challenge of this quiz—open to everyone—covering the major fields of art: painting, sculpture, architecture, music, opera, dance…
L’événement Quizz’Art Le défi de la culture et des Arts Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Châtillonnais en Berry
À voir aussi à Châtillon-sur-Indre (Indre)
- Découverte de château de Chaillou Châtillon-sur-Indre 12 août 2026
- Visite guidée des exterieurs du château de Chaillou Châtillon-sur-Indre 12 août 2026
- Veillée au sommet soirée spéciale éclipse Châtillon-sur-Indre 12 août 2026
- Exposition Trésors d’Art sacré en Centre Val de Loire Châtillon-sur-Indre 14 août 2026
- Concert Darc au Pays Châtillon-sur-Indre 14 août 2026