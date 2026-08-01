Conférence sur Les estampes japonaises au Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou
samedi 29 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Conférence sur Les estampes japonaises au Musée Sérusier
Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
CONFÉRENCE LES ESTAMPES JAPONAISES
Géraldine Guérin, historienne de l’art chargée d’enseignement à l’université Aix Marseille, animera le mardi 29 septembre une conférence portant sur les estampes japonaises.
Au 19e siècles, les artistes occidentaux découvrent l’art de l’estampe qui va beaucoup les influencer. Il s’agit d’un art subtil où, avec délicatesse et célérité, le peintre saisit la vie, les gestes spontanés, les moments éphémères.
> mardi 29 septembre à 18h00
> €
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Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35
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English :
L’événement Conférence sur Les estampes japonaises au Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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