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AGENDA · Châteauneuf-du-Faou

Conférence sur Les estampes japonaises au Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou

samedi 29 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Musée Sérusier
Ville
29520 Châteauneuf-du-Faou
Département
Finistère
Tarif

Châteauneuf-du-Faou

Conférence sur Les estampes japonaises au Musée Sérusier

Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

CONFÉRENCE LES ESTAMPES JAPONAISES

Géraldine Guérin, historienne de l’art chargée d’enseignement à l’université Aix Marseille, animera le mardi 29 septembre une conférence portant sur les estampes japonaises.

Au 19e siècles, les artistes occidentaux découvrent l’art de l’estampe qui va beaucoup les influencer. Il s’agit d’un art subtil où, avec délicatesse et célérité, le peintre saisit la vie, les gestes spontanés, les moments éphémères.

> mardi 29 septembre à 18h00
> €
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Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35 

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English :

L’événement Conférence sur Les estampes japonaises au Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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