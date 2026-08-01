Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Course des garçons de café

Place du Marché Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Course des garçons de café le samedi 29 août à Châteauneuf-du-Faou

Venez déguisés !

> A partir de 18h

> Les courses

Course enfant ( à partir de 12ans)

Course femmes

Course hommes

Course relais mixte, par équipe (4 à 5 personnes)

> Inscription gratuite au 06.58.54.00.47

> Fête foraine et buvette

> Suivi d’un concert avec les Banana Poulpe et DJ Thony, Place du marché .

Place du Marché Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 58 54 00 47

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English :

L’événement Course des garçons de café Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou