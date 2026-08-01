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AGENDA · Châteauneuf-du-Faou

Course des garçons de café Châteauneuf-du-Faou

samedi 29 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place du Marché
Ville
29520 Châteauneuf-du-Faou
Département
Finistère
Tarif

Châteauneuf-du-Faou

Course des garçons de café

Place du Marché Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Course des garçons de café le samedi 29 août à Châteauneuf-du-Faou
Venez déguisés !
> A partir de 18h
> Les courses
Course enfant ( à partir de 12ans)
Course femmes
Course hommes
Course relais mixte, par équipe (4 à 5 personnes)
> Inscription gratuite au 06.58.54.00.47
> Fête foraine et buvette
> Suivi d’un concert avec les Banana Poulpe et DJ Thony, Place du marché   .

Place du Marché Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 58 54 00 47 

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English :

L’événement Course des garçons de café Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-08-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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