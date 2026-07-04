Course cycliste Trophée Jo Velly Châteauneuf-du-Faou
samedi 29 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Course cycliste Trophée Jo Velly
Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Le Samedi 29 août à Châteauneuf-du-Faou
10ème étape du Trophée Jo Velly
Organisé par l’Office des Sports et de la culture de Châteauneuf du Faou
Epreuve contrôlée par le VC Châteaulinois .
Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 52 16 46 15
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English :
L’événement Course cycliste Trophée Jo Velly Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-04 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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