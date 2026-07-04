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AGENDA · Châteauneuf-du-Faou

Course cycliste Trophée Jo Velly Châteauneuf-du-Faou

samedi 29 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Ville
29520 Châteauneuf-du-Faou
Département
Finistère
Tarif

Châteauneuf-du-Faou

Course cycliste Trophée Jo Velly

Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Le Samedi 29 août à Châteauneuf-du-Faou
10ème étape du Trophée Jo Velly
Organisé par l’Office des Sports et de la culture de Châteauneuf du Faou
Epreuve contrôlée par le VC Châteaulinois   .

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 52 16 46 15 

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English :

L’événement Course cycliste Trophée Jo Velly Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-04 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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