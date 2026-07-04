Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Course cycliste Trophée Jo Velly

Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Le Samedi 29 août à Châteauneuf-du-Faou

10ème étape du Trophée Jo Velly

Organisé par l’Office des Sports et de la culture de Châteauneuf du Faou

Epreuve contrôlée par le VC Châteaulinois .

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 52 16 46 15

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English :

L’événement Course cycliste Trophée Jo Velly Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-04 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou