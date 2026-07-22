Balade vélo commentée Châteauneuf-du-Faou
samedi 19 septembre 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Balade vélo commentée
Quai Jean Guivarc’h Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Le samedi 29 septembre à 14h30:
Balade commentée gratuite à vélo le long du canal de Nantes à Brest, de Châteauneuf à Pont-Pol (9 km)
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Daniel Bouër (chateauneuvien d’origine, professeur retraité, auteur d’un DES d’histoire géographie sur le canal) organise une balade commentée à vélo de Châteauneuf à Pot-Pol le samedi 20 septembre.
Au fil des étapes:
histoire du canal;
les ardoisières (halte à l’eau verte ; le Rick en St-Goazec, Pont-Coblant)
-la vie à Châteauneuf dans les années 1950-1960 (les baignades dans le canal, l’hôtel Bellevue, le CEG, les pardons…)
-le château de Trévarez;
l’évolution de l’agriculture (premiers champs de maïs, les pommes de terre de sélection…)
-la pêche et la quasi-disparition du saumon et de l’anguille;
-le train patates Plouescat- Châteauneuf-Pont-Pol-Rosporden.
Informations pratiques:
gratuité,
départ à 14h30 à Châteauneuf, quai J. Guivarc’h (en amont des ponts, parking face au restaurant),
durée environ 3h,
maximum: une vingtaine de participants,
donc inscription obligatoire à l’office de tourisme (téléphone et courriel) ou auprès de Daniel Bouër ( 02 98 98 92 32 76- 06 86 24 10 31 daniel .bouer@gmail.com),
en cas d’intempérie, report de la balade au lendemain dimanche 21 (indiquer la disponibilité lors de l’inscription),
-la balade- tranquille: ce n’est pas une épreuve cycliste- se fera sous la responsabilité entière des participants .
Quai Jean Guivarc’h Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 92 32 76
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English :
L’événement Balade vélo commentée Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-22 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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