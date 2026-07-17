Balade à vélo sur le halage du canal de Nantes à Brest, Quai Jean Guivarc’h – Châteauneuf-du-Faou, Châteauneuf-du-Faou

Informations pratiques

Balade à vélo sur le halage du canal de Nantes à Brest Samedi 19 septembre, 14h30 Quai Jean Guivarc’h – Châteauneuf-du-Faou Finistère

Limité à une vingtaine de participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Balade à vélo le long du canal de Nantes à Brest de Châteauneuf à Pont-Pol (18 km A/R) Circuit commenté :

– historique du canal

– les ardoisières

– la vie à Chateauneuf dans les années 1950-1960

– le château de Trévarez

– l’évolution de l’agriculture

– saumons et anguilles, des espèces menacées

– le train « patates » Plouescat-Châteauneuf-Rosporden

Quai Jean Guivarc’h – Châteauneuf-du-Faou Quai Jean Guivarc’h 29520 Châteauneuf-du-Faou Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0298923276 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0298818390 »}, {« type »: « link », « value »: « https://douarnenez-capsizun@bretagne-vivante.org »}] Départ de la Balade commentée, quai Jean Guivar’ch.

Circuit à vélo commenté

©Daniel Bouër