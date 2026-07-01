Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Exposition Entre Terre et Mer Henri RIVIERE

6 Place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-07-24

Exposition à La Galerie à Châteauneuf-Du-Faou, en face du Musée Sérusier

Etre douar ha mor (entre terre et mer) de Henri Rivière

> 24 juillet 2026 au 24 août 2026

> Entrée libre

> Mardi au dimanche de 11h à 18h .

6 Place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 74 74 17 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition Entre Terre et Mer Henri RIVIERE Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou