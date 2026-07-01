Exposition Entre Terre et Mer Henri RIVIERE Châteauneuf-du-Faou
vendredi 24 juillet 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Exposition Entre Terre et Mer Henri RIVIERE
6 Place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-07-24
Exposition à La Galerie à Châteauneuf-Du-Faou, en face du Musée Sérusier
Etre douar ha mor (entre terre et mer) de Henri Rivière
> 24 juillet 2026 au 24 août 2026
> Entrée libre
> Mardi au dimanche de 11h à 18h .
6 Place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 74 74 17 79
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English :
L’événement Exposition Entre Terre et Mer Henri RIVIERE Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-03 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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