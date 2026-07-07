Concours de pétanque Châteauneuf-du-Faou
samedi 29 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Concours de pétanque
Penn ar Pont Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Concours de pétanque les samedi 29 et dimanche 30 août 2026 à Châteauneuf-du-Faou
5ème Grand Prix de Châteauneuf
> Au terrain de pétanque de Penn Ar Pont
> Samedi 29 août
9h Triplette masculine 1+1+1 (par poules), limité à 128 équipes (15€ par équipe)
> Dimanche 30 août
9h Doublette féminine 1+1 (par poules), limité à 96 équipes (10€ par équipe)
10h retour triplette 1/4 du A et du B
> Sur place repas traiteur ou restauration rapide/crêpes/snacking
> Inscriptions et réservations avant le 31 juillet 2026
Uniquement par COURRIER, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de la Pétanque Châteauneuvienne à l’adresse
Jimmy LEYMARIE
6 Kerbiligued
29520 Chateaunue-du-Faou .
Penn ar Pont Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 86 22 06 26
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English :
L’événement Concours de pétanque Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-04 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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