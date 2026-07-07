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AGENDA · Châteauneuf-du-Faou

Concours de pétanque Châteauneuf-du-Faou

samedi 29 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Penn ar Pont
Ville
29520 Châteauneuf-du-Faou
Département
Finistère
Tarif

Châteauneuf-du-Faou

Concours de pétanque

Penn ar Pont Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Concours de pétanque les samedi 29 et dimanche 30 août 2026 à Châteauneuf-du-Faou
5ème Grand Prix de Châteauneuf
> Au terrain de pétanque de Penn Ar Pont

> Samedi 29 août
9h Triplette masculine 1+1+1 (par poules), limité à 128 équipes (15€ par équipe)
> Dimanche 30 août
9h Doublette féminine 1+1 (par poules), limité à 96 équipes (10€ par équipe)
10h retour triplette 1/4 du A et du B

> Sur place repas traiteur ou restauration rapide/crêpes/snacking

> Inscriptions et réservations avant le 31 juillet 2026
Uniquement par COURRIER, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de la Pétanque Châteauneuvienne à l’adresse
Jimmy LEYMARIE
6 Kerbiligued
29520 Chateaunue-du-Faou   .

Penn ar Pont Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 86 22 06 26 

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English :

L’événement Concours de pétanque Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-04 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou

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