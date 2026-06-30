Musée Sérusier Yoga Châteauneuf-du-Faou
samedi 22 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Musée Sérusier Yoga
Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Dans le cadre du cycle de bien-être, le Musée Sérusier propose une séance de Yoga animée par Julie Collobert de l’association Yoga et relaxation.
Ce cours vous offrira une opportunité spéciale de vous détendre et de vous ressourcer autour des magnifiques œuvres du musée. À l’issue de la séance, vous pourrez profiter d’une visite libre du musée à partir de 11h.
NB. Pour garantir la conservation des œuvres, les salles sont climatisées. Pensez à prendre un petit plaid.
Sur réservation (https://musee-serusier.billetterie.museum/detail-activite/yoga) .
Musée Sérusier Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 2 98 03 27 35
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English :
L’événement Musée Sérusier Yoga Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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