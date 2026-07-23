BRADERIE & VIDE-GRENIER Châteauneuf-du-Faou
vendredi 7 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
BRADERIE & VIDE-GRENIER
Centre Ville Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 08:30:00
fin : 2026-08-07 19:00:00
Date(s) :
2026-08-07
BRADERIE & VIDE-GRENIER À CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU !
>Vendredi 7 août 2026
>De 8h30 à 19h
>Centre-ville de Châteauneuf-du-Faou
Une journée conviviale vous attend au cœur de la ville ! Venez flâner dans les allées, dénicher de bonnes affaires, vendre vos trésors ou simplement partager un agréable moment en famille ou entre amis.
> Vous souhaitez exposer ?
> Particuliers 2 € le mètre linéaire
> Professionnels 5 € le mètre linéaire
> Entrée libre pour les visiteurs !
En participant, vous soutenez également les commerces de proximité et l’animation de notre centre-ville.
> Informations & réservations 06 58 54 00 47
> chateauneufenergie@gmail.com .
Centre Ville Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 58 54 00 47
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English :
L’événement BRADERIE & VIDE-GRENIER Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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