Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

BRADERIE & VIDE-GRENIER

Centre Ville Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 08:30:00

fin : 2026-08-07 19:00:00

Date(s) :

2026-08-07

BRADERIE & VIDE-GRENIER À CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU !

>Vendredi 7 août 2026

>De 8h30 à 19h

>Centre-ville de Châteauneuf-du-Faou

Une journée conviviale vous attend au cœur de la ville ! Venez flâner dans les allées, dénicher de bonnes affaires, vendre vos trésors ou simplement partager un agréable moment en famille ou entre amis.

> Vous souhaitez exposer ?

> Particuliers 2 € le mètre linéaire

> Professionnels 5 € le mètre linéaire

> Entrée libre pour les visiteurs !

En participant, vous soutenez également les commerces de proximité et l’animation de notre centre-ville.

> Informations & réservations 06 58 54 00 47

> chateauneufenergie@gmail.com .

Centre Ville Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 6 58 54 00 47

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English :

L’événement BRADERIE & VIDE-GRENIER Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou