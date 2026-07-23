Informations pratiques

Châteauneuf-du-Faou

Éclipse solaire du 12 août 2026

Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:22:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Une éclipse de Soleil va se dérouler le mercredi 12 août 2026 vers Châteauneuf-du-Faou entre 19h22 et 21h12

> Environ 96,2 % du disque solaire sera masqué

> Pendant toute l’observation, utilisez des lunettes spéciales éclipse certifiées ISO 12312-2.

> Prévoir un endroit avec une vue dégagée vers l’ouest.

Plus d’information: https://www.espace-sciences.org/curieux-astronomie/article/eclipse-solaire-du-12-aout-2026?fbclid=IwY2xjawTO6N5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeK8LQVuCVuBYIlpiDeL_wHCxBf-HcHom5mFfQDj_fibFQKlQ-M-n6ypbgktE_aem_AD2fak6vmsdf1yv4E0_w6Q .

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Éclipse solaire du 12 août 2026 Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou