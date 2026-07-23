Éclipse solaire du 12 août 2026 Châteauneuf-du-Faou
mercredi 12 août 2026 · Châteauneuf-du-Faou
Informations pratiques
Châteauneuf-du-Faou
Éclipse solaire du 12 août 2026
Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:22:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Une éclipse de Soleil va se dérouler le mercredi 12 août 2026 vers Châteauneuf-du-Faou entre 19h22 et 21h12
> Environ 96,2 % du disque solaire sera masqué
> Pendant toute l’observation, utilisez des lunettes spéciales éclipse certifiées ISO 12312-2.
> Prévoir un endroit avec une vue dégagée vers l’ouest.
Plus d’information: https://www.espace-sciences.org/curieux-astronomie/article/eclipse-solaire-du-12-aout-2026?fbclid=IwY2xjawTO6N5leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeK8LQVuCVuBYIlpiDeL_wHCxBf-HcHom5mFfQDj_fibFQKlQ-M-n6ypbgktE_aem_AD2fak6vmsdf1yv4E0_w6Q .
Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Éclipse solaire du 12 août 2026 Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2026-07-23 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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