Conférence sur les Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix
Conférence sur les Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix mercredi 24 juin 2026.
Toulx-Sainte-Croix
Conférence sur les Pierres Jaumâtres
2 Les Pierres Jaumatres Toulx-Sainte-Croix Creuse
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Conférence sur l’histoire des Pierres Jaumâtres, suivie d’une visite sur le site. .
2 Les Pierres Jaumatres Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 74 20 63
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English : Conférence sur les Pierres Jaumâtres
L’événement Conférence sur les Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme