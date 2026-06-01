Conférence sur les Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix mercredi 24 juin 2026.

Toulx-Sainte-Croix

Conférence sur les Pierres Jaumâtres

2 Les Pierres Jaumatres Toulx-Sainte-Croix Creuse

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Conférence sur l’histoire des Pierres Jaumâtres, suivie d’une visite sur le site. .

2 Les Pierres Jaumatres Toulx-Sainte-Croix 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 74 20 63

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English : Conférence sur les Pierres Jaumâtres

L’événement Conférence sur les Pierres Jaumâtres Toulx-Sainte-Croix a été mis à jour le 2026-06-09 par Creuse Confluence Tourisme