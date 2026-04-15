Conférence sur les Pur-Sang Salle de la Haute Neuveville Raon-l’Étape
Conférence sur les Pur-Sang Salle de la Haute Neuveville Raon-l’Étape mercredi 6 mai 2026.
Raon-l’Étape
Conférence sur les Pur-Sang
Salle de la Haute Neuveville Rue du Général Sarrail Raon-l’Étape Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-05-06 20:00:00
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
Groupe clandestin formé par des Guides de France après l’annexion de l’Alsace. Ces jeunes femmes hébergent, ravitaillent et guident de nuit des prisonniers évadés et des familles alsaciennes vers la France libre. Elles sauvent environ 350 personnes avant leur arrestation en 1942 un exemple rare et courageux de résistance féminine en Alsace.Tout public
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Salle de la Haute Neuveville Rue du Général Sarrail Raon-l’Étape 88110 Vosges Grand Est +33 6 60 08 75 23 guerre-en-vosges88@orange.fr
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English :
Clandestine group formed by Guides de France after the annexation of Alsace. These young women sheltered, supplied and guided escaped prisoners and Alsatian families to free France at night. They saved some 350 people before their arrest in 1942: a rare and courageous example of female resistance in Alsace.
L’événement Conférence sur les Pur-Sang Raon-l’Étape a été mis à jour le 2026-04-15 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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