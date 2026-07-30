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Conférence sur les thérapies non médicamenteuses Espace seniors La Locomotive Nantes
jeudi 15 octobre 2026 · Espace seniors La Locomotive · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 09:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit Senior – Age maximum : 99
Octobre, c’est le mois des aidants; l’équipe de la Maison des aidants proposera plusieurs activités sur nantes et Nantes métropole aux personnes aidantes d’un proche âgé de plus de 60 ans: conférence sur les thérapies non médicamenteuses avec une orientation vers l’art-thérapie pour une quarantaine de personnes intéressées par le sujet.
Espace seniors La Locomotive Nantes 44300
02 51 89 17 60
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