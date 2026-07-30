Conférence sur les thérapies non médicamenteuses Espace seniors La Locomotive Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit Senior – Age maximum : 99

Octobre, c’est le mois des aidants; l’équipe de la Maison des aidants proposera plusieurs activités sur nantes et Nantes métropole aux personnes aidantes d’un proche âgé de plus de 60 ans: conférence sur les thérapies non médicamenteuses avec une orientation vers l’art-thérapie pour une quarantaine de personnes intéressées par le sujet.

Espace seniors La Locomotive Nantes 44300

02 51 89 17 60



Afficher la carte du lieu Espace seniors La Locomotive et trouvez le meilleur itinéraire

