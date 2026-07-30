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Conférence sur les thérapies non médicamenteuses Espace seniors La Locomotive Nantes

jeudi 15 octobre 2026 · Espace seniors La Locomotive · Nantes

Conférence sur les thérapies non médicamenteuses Espace seniors La Locomotive Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 15 octobre 2026
Fin
jeudi 15 octobre 2026
Heure de début
09:00
Lieu
Espace seniors La Locomotive
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-15 09:00 – 18:00
Gratuit : oui Gratuit Senior – Age maximum : 99 

Octobre, c’est le mois des aidants; l’équipe de la Maison des aidants proposera plusieurs activités sur nantes et Nantes métropole aux personnes aidantes d’un proche âgé de plus de 60 ans: conférence sur les thérapies non médicamenteuses avec une orientation vers l’art-thérapie pour une quarantaine de personnes intéressées par le sujet.

Espace seniors La Locomotive Nantes 44300
02 51 89 17 60


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