Conférence sur les tours et fortifications de Bagnères-de-Bigorre Au Temple protestant Bagnères-de-Bigorre samedi 27 juin 2026.

Bagnères-de-Bigorre

Conférence sur les tours et fortifications de Bagnères-de-Bigorre

Au Temple protestant 2 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 17:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Conférence présentée par Francis Beigbeder de la société Ramond dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays

Entrée libre. .

Au Temple protestant 2 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@espacefrossard.fr

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English :

Conference presented by Francis Beigbeder of the Ramond company as part of the Journées du Patrimoine de Pays (Local Heritage Days)

L’événement Conférence sur les tours et fortifications de Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65