Conférence sur les tours et fortifications de Bagnères-de-Bigorre Au Temple protestant Bagnères-de-Bigorre
Conférence sur les tours et fortifications de Bagnères-de-Bigorre Au Temple protestant Bagnères-de-Bigorre samedi 27 juin 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Conférence sur les tours et fortifications de Bagnères-de-Bigorre
Au Temple protestant 2 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 17:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Conférence présentée par Francis Beigbeder de la société Ramond dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays
Entrée libre. .
Au Temple protestant 2 Avenue Prosper Nogues Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie contact@espacefrossard.fr
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English :
Conference presented by Francis Beigbeder of the Ramond company as part of the Journées du Patrimoine de Pays (Local Heritage Days)
L’événement Conférence sur les tours et fortifications de Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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