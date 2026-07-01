Conférence sur l’Hermione et exposition sur l’histoire de la résidence, Les Jardins d’Arcadie Rochefort, Rochefort

Informations pratiques

Conférence sur l’Hermione et exposition sur l’histoire de la résidence 19 et 20 septembre Les Jardins d’Arcadie Rochefort Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’ancienne Maison d’accueil spécialisée, réhabilitée en résidence services seniors.

Une conférence sur l’Hermione vous sera proposée, ainsi qu’une exposition retraçant l’histoire de ce bâtiment historique.

Les Jardins d’Arcadie Rochefort 80 rue Ernest Renan, 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 0519082425 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-rochefort?residence_interet=108 Située dans l’ancienne Maison d’Accueil Spécialisée ayant appartenue à l’Ordre de Malte, le bâtiment a bénéficié d’une extension permettant la réhabilitation en résidence sénior de 113 appartements. Nous disposons d’un parking sous terrain.

A l’occasion des Journées du Patrimoine, venez découvrir l’ancienne Maison d’Accueil Spécialisée réhabilitée en Résidence Service Senior. Nous vous proposons une conférence sur l’Hermione ainsi de…