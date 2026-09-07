Conférence sur l’histoire de la Barousse, Maison des sources, Mauléon-Barousse

Informations pratiques

Conférence sur l’histoire de la Barousse Dimanche 20 septembre, 15h30 Maison des sources Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Conférence sur l’histoire de la Barousse.

A partir d’une grande richesse documentaire (de cartes et d’extraits de documents historiques), M. Jean-Marc CHADUC de la Société des Etudes du Comminges et de l’Académie Julien Sacaze de Luchon, et auteur d’un livre sur la Barousse et Saint-Bertrand, nous parlera de tous les évènements qui ont marqué l’histoire de la Barousse depuis le temps des Romains jusqu’à la Révolution, du point de vue des populations locales.

Maison des sources La Gourdiole, 65370 Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 39 23 85 http://maisondessources.net Au cœur de la vallée de la Barousse, la maison des sources vous propose une visite culturelle, ludique et pédagogique sur l’histoire des hommes et le patrimoine local au fil de l’eau. Présence de parking.

Conférence à définir