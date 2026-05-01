Conférence sur l’histoire de Neuf-Brisach Neuf-Brisach
Conférence sur l’histoire de Neuf-Brisach Neuf-Brisach jeudi 21 mai 2026.
Neuf-Brisach
Conférence sur l’histoire de Neuf-Brisach
Neuf-Brisach Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21 19:15:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Conférence sur l’histoire de la ville et des fortifications de Neuf-Brisach
Par Florent Fritsch. Cette conférence présentera les résultats d’une étude sur l’ensemble de la Place Forte, ses liens avec le fort Mortier et Vieux-Brisach ainsi que la ville neuve disparue. .
Neuf-Brisach 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 51 68
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English :
Conference on the history of the town and fortifications of Neuf-Brisach
L’événement Conférence sur l’histoire de Neuf-Brisach Neuf-Brisach a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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