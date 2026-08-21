Conférence sur l’histoire de Soisy, Château du Grand Veneur, Soisy-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Château du Grand Veneur · Soisy-sur-Seine
Informations pratiques
Conférence sur l’histoire de Soisy Samedi 19 septembre, 15h30 Château du Grand Veneur Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Au coeur du château du Grand Veneur, assistez à une conférence pour en savoir plus sur l’histoire de Soisy-sur-Seine.
Château du Grand Veneur 18 rue du Grand Veneur 91450 Soisy-sur-Seine Soisy-sur-Seine 91450 Essonne Île-de-France 01 69 89 71 71 http://www.soisysurseine.fr Château construit au XVIIe siècle entouré d’un parc de 12 hectares. Parkings et arrêt de bus à proximité.
Au coeur du château du Grand Veneur, assistez à une conférence pour en savoir plus sur l’histoire de Soisy-sur-Seine.
© Grand Paris Sud / Lionel Antoni
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