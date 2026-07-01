Conférence sur Marguerite Boucicaut, Les Muséales de Tourouvre, Tourouvre au Perche
dimanche 20 septembre 2026 · Les Muséales de Tourouvre · Tourouvre au Perche
Informations pratiques
Conférence sur Marguerite Boucicaut Dimanche 20 septembre, 14h30 Les Muséales de Tourouvre Orne
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
De gardeuse d’oies en Saône-et-Loire à patronne du premier grand magasin, Marguerite Boucicaut a profondément marqué l’histoire du commerce et de la consommation de la fin du XIXe siècle. Aux côtés de son époux, Aristide Boucicaut, elle va forger l’image du grand magasin que l’on connaît tous à travers l’œuvre d’Émile Zola, Au Bonheur des Dames.
Grande philanthrope, elle améliore les conditions de ses employés mais aussi des plus pauvres en donnant et en permettant de nombreuses constructions d’infrastructures sociales.
A travers cette conférence, découvrez l’histoire d’une des plus grandes cheffes d’entreprise de la fin du XIXe siècle.
Les Muséales de Tourouvre 15 rue du Québec, 61190 Tourouvre-au-Perche Tourouvre au Perche 61190 Tourouvre Orne Normandie 02 33 25 55 55 https://www.musealesdetourouvre.fr/ https://www.facebook.com/musealestourouvre/;https://twitter.com/museales;https://www.instagram.com/museales_tourouvre/ Les Muséales de Tourouvre, un ensemble culturel qui rassemble le Musée de L’Émigration française au Canada, le Musée des Commerces et des Marques, des espaces d’expositions temporaires et une boutique. L’établissement est accessible aux fauteuils roulants.
De gardeuse d’oies en Saône-et-Loire à patronne du premier grand magasin, Marguerite Boucicaut a profondément marqué l’histoire du commerce et de la consommation de la fin du XIXe siècle. Aux côtés à…
© William Bouguereau,1875, Archives du Bon Marché
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