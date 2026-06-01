Conférence sur Paul Gauguin Salle Cap Caval Penmarch

Penmarch

Conférence sur Paul Gauguin

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-29

D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Sur les traces de Paul Gauguin, l’enchanteur.

À la charnière du 19ᵉ et du 20ᵉ siècle, entre impressionnisme et art moderne, Paul Gauguin nous a laissé une œuvre somptueuse et, à bien des égards, mystérieuse.

Quelle force le poussait dans ses pérégrinations, du Pérou à Paris, de la Bretagne à la Polynésie, entre souffrance et quête de plaisir ? Comment comprendre ces déplacements incessants ? Quelles influences et quelles transmissions nourrissaient sa création ? En quoi cet artiste nous interpelle‑t‑il encore aujourd’hui ?

En confrontant son œuvre à son parcours, tant biographique qu’artistique, ainsi qu’à son histoire familiale, Jean‑Louis Le Run propose de partir à la recherche du Soi perdu de cet artiste génial, à la personnalité complexe et controversée.

Jean‑Louis Le Run est pédopsychiatre, co‑fondateur de la revue Enfances & psy (Éditions Érès) dont il a été rédacteur en chef pendant vingt‑cinq ans. Auteur de plus d’une centaine d’articles et de nombreux ouvrages, passionné d’art et lui‑même sculpteur, il s’intéresse particulièrement à l’influence de l’enfance des artistes sur leur œuvre et aux représentations de l’enfance dans l’art.

Conférence organisée par l’association Capcaval’Arts. .

Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19

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L’événement Conférence sur Paul Gauguin Penmarch a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Destination Pays Bigouden