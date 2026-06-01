Conférence sur Paul Gauguin Salle Cap Caval Penmarch
Conférence sur Paul Gauguin Salle Cap Caval Penmarch lundi 29 juin 2026.
Penmarch
Conférence sur Paul Gauguin
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-29
D’où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Sur les traces de Paul Gauguin, l’enchanteur.
À la charnière du 19ᵉ et du 20ᵉ siècle, entre impressionnisme et art moderne, Paul Gauguin nous a laissé une œuvre somptueuse et, à bien des égards, mystérieuse.
Quelle force le poussait dans ses pérégrinations, du Pérou à Paris, de la Bretagne à la Polynésie, entre souffrance et quête de plaisir ? Comment comprendre ces déplacements incessants ? Quelles influences et quelles transmissions nourrissaient sa création ? En quoi cet artiste nous interpelle‑t‑il encore aujourd’hui ?
En confrontant son œuvre à son parcours, tant biographique qu’artistique, ainsi qu’à son histoire familiale, Jean‑Louis Le Run propose de partir à la recherche du Soi perdu de cet artiste génial, à la personnalité complexe et controversée.
Jean‑Louis Le Run est pédopsychiatre, co‑fondateur de la revue Enfances & psy (Éditions Érès) dont il a été rédacteur en chef pendant vingt‑cinq ans. Auteur de plus d’une centaine d’articles et de nombreux ouvrages, passionné d’art et lui‑même sculpteur, il s’intéresse particulièrement à l’influence de l’enfance des artistes sur leur œuvre et aux représentations de l’enfance dans l’art.
Conférence organisée par l’association Capcaval’Arts. .
Salle Cap Caval Avenue de Skibbereen Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19
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English :
L’événement Conférence sur Paul Gauguin Penmarch a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Destination Pays Bigouden
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