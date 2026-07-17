Conférence sur Paul-Louis Courier, Mairie de Véretz, salle des mariages, Véretz

Informations pratiques

Conférence sur Paul-Louis Courier Samedi 19 septembre, 17h00 Mairie de Véretz, salle des mariages Indre-et-Loire

Contact : Les Amis de Paul-Louis Courier – courier.paullouis@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’association Les Amis de Paul-Louis Courier vous invite à une conférence sur l’écrivain autour du thème « Imbroglios à Véretz au temps de Paul-Louis Courier : le curé, le maire, le garde-chasse » animée par Jean-Pierre LAUTMAN.

Mairie de Véretz, salle des mariages 4 rue Moreau Vincent, 37270 Véretz Véretz 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 35 70 00 http://www.veretz.fr

L’association Les Amis de Paul-Louis Courier vous invite à une conférence sur l’écrivain autour du thème « Imbroglios à Véretz au temps de Paul-Louis Courier : le curé, le maire, le garde-chasse ».

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