CONFÉRENCE SYLVAIN HOLLARD Vialas
CONFÉRENCE SYLVAIN HOLLARD Vialas mardi 11 août 2026.
Vialas
CONFÉRENCE SYLVAIN HOLLARD
Maison du Temps Libre Vialas Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS au Temple Sylvain HOLLARD (Les Amis de l’Orgue) Le cor d’harmonie .
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS au Temple Sylvain HOLLARD (Les Amis de l’Orgue) Le cor d’harmonie . .
Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
PETITS MARDIS CONFERENCE at the Temple ? Sylvain HOLLARD (Les Amis de l’Orgue) The French horn .
L’événement CONFÉRENCE SYLVAIN HOLLARD Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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