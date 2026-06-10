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CONFÉRENCE SYLVAIN HOLLARD Vialas

CONFÉRENCE SYLVAIN HOLLARD Vialas

CONFÉRENCE SYLVAIN HOLLARD Vialas mardi 11 août 2026.

Adresse : Maison du Temps Libre

Ville : 48220 Vialas

Département : Lozère

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Vialas

CONFÉRENCE SYLVAIN HOLLARD

Maison du Temps Libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS au Temple Sylvain HOLLARD (Les Amis de l’Orgue) Le cor d’harmonie .
CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS au Temple Sylvain HOLLARD (Les Amis de l’Orgue) Le cor d’harmonie .   .

Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

PETITS MARDIS CONFERENCE at the Temple ? Sylvain HOLLARD (Les Amis de l’Orgue) The French horn .

L’événement CONFÉRENCE SYLVAIN HOLLARD Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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