Vialas

CONFÉRENCE SYLVAIN HOLLARD

Maison du Temps Libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS au Temple Sylvain HOLLARD (Les Amis de l’Orgue) Le cor d’harmonie .

CONFÉRENCE DES PETITS MARDIS au Temple Sylvain HOLLARD (Les Amis de l’Orgue) Le cor d’harmonie . .

Maison du Temps Libre Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

PETITS MARDIS CONFERENCE at the Temple ? Sylvain HOLLARD (Les Amis de l’Orgue) The French horn .

L’événement CONFÉRENCE SYLVAIN HOLLARD Vialas a été mis à jour le 2026-06-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère