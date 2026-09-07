Conférence « Taulignan : La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin, Salle des fêtes de Taulignan, Taulignan
dimanche 20 septembre 2026 · Salle des fêtes de Taulignan · Taulignan
Informations pratiques
Conférence « Taulignan : La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin Dimanche 20 septembre, 18h30 Salle des fêtes de Taulignan Drôme
limite 300 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Taulignan : »La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin
Salle des fêtes de Taulignan Salle des fêtes route de Grillon 26770 Taulignan Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Accès tout public, parking associé
Taulignan : »La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin
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