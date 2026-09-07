Informations pratiques

Conférence « Taulignan : La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin Dimanche 20 septembre, 18h30 Salle des fêtes de Taulignan Drôme

limite 300 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Taulignan : »La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin

Salle des fêtes de Taulignan Salle des fêtes route de Grillon 26770 Taulignan Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Accès tout public, parking associé

Taulignan : »La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin

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