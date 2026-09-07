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Conférence « Taulignan : La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin, Salle des fêtes de Taulignan, Taulignan

dimanche 20 septembre 2026 · Salle des fêtes de Taulignan · Taulignan

Conférence « Taulignan : La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin, Salle des fêtes de Taulignan, Taulignan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de Taulignan
Adresse
Salle des fêtes route de Grillon 26770 Taulignan
Ville
26770 Taulignan
Département
Drôme
Tarif
limite 300 personnes

Conférence « Taulignan : La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin Dimanche 20 septembre, 18h30 Salle des fêtes de Taulignan Drôme

limite 300 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T18:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Taulignan : »La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin

Salle des fêtes de Taulignan Salle des fêtes route de Grillon 26770 Taulignan Taulignan 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Accès tout public, parking associé
Taulignan : »La lavande à Taulignan et dans ses environs, une histoire multiséculaire » par Alexandre Vernin

©Les Onze Tours

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