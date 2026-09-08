Conférence traduite en LSF : du vécu à l’expertise, une voix sourde au cœur de l’accompagnement pour dépasser le handicap, Institut National des Jeunes Sourds, Gradignan

Informations pratiques

Conférence traduite en LSF : du vécu à l’expertise, une voix sourde au cœur de l’accompagnement pour dépasser le handicap Dimanche 20 septembre, 11h00 Institut National des Jeunes Sourds Gironde

Gratuit. Sans réservation. Limité à 50 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

CONFERENCE JOURNEE DU PATRIMOINE

Du vécu à l’expertise : une voix sourde au coeur de l’accompagnement pour dépasser le handicap

À l’occasion de la Journée du Patrimoine, la FISAF et l’INJS de Gradignan accueille une conférence engagée et incarnée autour de la communauté sourde.

Animée par une experte médico-sociale, intervenante pair et socio-estheticienne BELINDA AGBENOU, cette rencontre propose une plongée dans :

● l’histoire et les évolutions de la surdité

● les réalités contemporaines de la communauté sourde

● les enjeux d’accessibilité et d’inclusion

À travers un témoignage personnel fort, cette intervention met en lumière :

● les freins invisibles du quotidien

● les capacités d’adaptation et de résilience

● les leviers d’accompagnement innovants, comme la socio-esthétique

Une conférence accessible, profondément humaine et inspirante, qui invite à porter un nouveau regard sur le handicap , une approche vivante, incarnée et ouverte à tous.

Elle ne se limite pas à transmettre des connaissances : elle partage une expérience, un point de vue, et propose une autre façon de penser l’accompagnement.

Un temps d’échange est prévu avec le public.

Institut National des Jeunes Sourds 25 Cours du général de Gaulle 33170 Gradignan Gradignan 33170 Carthon-Ferrière Gironde Nouvelle-Aquitaine 06 49 59 10 27 http://www.amhitel.fr Tour Chappe télégraphe optique aérien

CONFERENCE JOURNEE DU PATRIMOINE

©